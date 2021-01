Prozess: Ehepaar mit Nordic-Walking-Stöcken verprügelt

Der Vorfall passierte Ende November des Vorjahres auf einem Geh- und Radweg im Linzer Stadtteil Neue Heimat. Ein Ehepaar war zum Nordic Walking aufgebrochen, als ihnen ein 34-jähriger Mann begegnete. Dieser Mann war mit seinem Hund unterwegs, doch das Tier war nicht angeleint, weshalb es zu einem Streitgespräch zwischen dem Paar und dem Hundehalter kam.

Dieser eskalierte in der Folge. Der 34-Jährige soll daraufhin den Eheleuten die Nordic-Walking-Stöcke entrissen und mit diesen auf seine Opfer eingeschlagen haben. Laut Anklage soll er sie auch gefährlich bedroht haben, indem er mit einem Stock Stichbewegungen in Richtung des Paares durchführte. In der Wohnung des 34-Jährigen fand die Polizei schließlich noch einen verbotenen Pfefferspray, obwohl im zuvor schon ein Waffenverbot auferlegt worden war.

Wegen Körperverletzung droht dem Mann eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Das Urteil soll am Nachmittag fallen.

