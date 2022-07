Pflasterspektakel: Wenn Straßenkünstler Linz in eine bunte Welt verwandeln

Akrobaten, die durch die Luft fliegen. Jongleure, die Kegel in die Höhe werfen. Musiker, die ihre Stücke zum Besten geben. Mit großem Trommelwirbel zogen gestern zahlreiche internationale Künstlergruppen über die Linzer Landstraße.

Begleitet wurde der Zug vom Applaus und den Zurufen der begeisterten Zuschauer, die den Künstlern vom OK-Platz bis zum Hauptplatz folgten, wo schließlich gegen 16.30 Uhr das diesjährige Pflasterspektakel mit Konfetti- und Seifenblasen-Regen offiziell eröffnet wurde.

Bildergalerie: Das Pflasterspektakel ist eröffnet!

Bereits zum 34. Mal steht Linz ganz im Zeichen der Kunst, der Faszination und des Zaubers, der drei Tage lang in der Landeshauptstadt Einzug hält. "Das Pflasterspektakel ist eines der größten Festivals für uns Künstler weltweit. Alles hier ist perfekt organisiert, das gefällt uns am meisten an Linz. Wir sind zum dritten Mal dabei und es ist immer wieder fantastisch", sagt Akrobatin Agent Butterfly von der Künstlergruppe "Her Majesty’s Secret Circus", die mit ihrem Kollegen Agent Honeymoon aus den USA angereist ist.

"Ich will unbedingt gleich zur Clownerie, das dürfen wir nicht verpassen", sagt ein Bub aufgeregt zu seiner Mutter, während diese den Spielplan eifrig studiert. An Unterhaltung wird es an den kommenden drei Tagen nicht mangeln, denn an den rund 40 Spielorten in der Innenstadt und auf dem neuen Festivalareal in Urfahr sind täglich 282 Auftritte geplant.

Auch die OÖNachrichten sind mit einem Stand an der Ecke Landstraße/Spittelwiese vertreten. Vorbeischauen lohnt sich, denn es gibt an allen drei Spektakeltagen einen Gutschein für eine Kugel Eis zu gewinnen.