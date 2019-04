Perg: Arbeiter zwischen zwei Anhängern eingeklemmt

PERG. Bei einem Arbeitsunfall wurde ein 30-Jähriger zwischen zwei Anhängern eingeklemmt und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

(Symbolbild) Bild: vowe

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Perg wollte am heutigen Montag kurz nach 10 Uhr auf seinem Firmenareal mit einem Lkw einen an der Front des Lkw angehängten Anhänger zurückschieben. Er fuhr daher mit dem Lkw vorwärts in Richtung eines weiteren abgestellten Anhängers. Dabei half ihm ein 30-Jähriger der sich im Bereich der beiden Anhänger befand.

Der Arbeiter ging, während der 43-Jährige den Anhänger zurückschob, zwischen die beiden Anhänger hinein und wurde im Beckenbereich eingeklemmt. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das UKH Linz eingeliefert.

