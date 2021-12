Parlamentarische Anfrage: Weiter Wirbel um Waldrodung in Ohlsdorf

OHLSDORF. Viel Staub aufgewirbelt haben die OÖN-Berichte über jenes Betriebsansiedlungsprojekt des Ex-Industriellen Hans Asamer, für das in Ohlsdorf 18 Hektar Wald gerodet werden müssen. Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein. Die Umwidmung des Waldes in ein Betriebsbaugebiet gilt als umstritten. Antworten auf drängende Fragen wollen auch die Grünen im Landtag, sie werden eine mündliche Anfrage an den zuständigen Raumordnungsreferenten, Landesrat Markus Achleitner (VP), richten.

Denn das behördliche Genehmigungsverfahren dauerte drei Jahre. Ursprünglich habe die Abteilung Raumordnung des Landes mehrere Gründe für eine Versagung der Zustimmung zur Änderung des Ohlsdorfer Flächenwidmungsplans geäußert, so der Grünen-Abgeordnete Severin Mayr. Achleitner müsse erklären, "wie es dann doch zu einer Umwidmung kommen konnte".

Aus dem Büro des Landesrats hieß es gestern, dass es "keine Weisung" gegeben habe und die Umwidmung "ordnungsgemäß" erfolgt sei. Dem neuen Eigentümer sei außerdem aufgetragen worden, das Eineinhalbfache der gerodeten Fläche "in der näheren Umgebung" wieder aufzuforsten.

"Politische Einflussnahme?"

Weiters wollen die Grünen geklärt wissen, "ob es politische Einflussnahme auf Entscheidungsträger" gegeben habe. "Gerade in Zeiten, in denen Ermittlungsverfahren gegen ÖVP-Parteispender im Laufen sind, brauchen wir vollständige Aufklärung. Es muss endlich aufhören, dass Wirtschaftsinteressen in Oberösterreich vor Umwelt- und Klimaschutzinteressen gestellt werden", so Umweltlandesrat Stefan Kaineder von den Grünen. Es sei bekannt, dass der ehemalige Grundeigentümer ein "ÖVP-Großspender" sei. Dass die Rodung mit Wiederaufforstungen verbunden sei, mache die Sache nicht besser, so Kaineder. "Dadurch kommt ein noch größeres Areal an Ackerland abhanden."

Wie die OÖN exklusiv berichteten, hatte ein Amtssachverständiger der Bezirkshauptmannschaft Gmunden in einer kritischen Stellungnahme auf die große ökologische Bedeutung des betroffenen Waldstücks hingewiesen. Die Gemeinde ließ aber ein Gegengutachten erstellen, welches die Rodung deutlich weniger kritisch betrachtete. Laut Asamer wurde dadurch das amtliche Gutachten widerlegt.

Der Unternehmer verteidigt das neue Betriebsbaugebiet: Es schaffe bis zu 600 neue Arbeitsplätze. Zudem hätten die Ex-Eigentümer der Waldflächen mit ihren Verkaufserlösen in einen Hoteltrakt bzw. in leistbare Wohnungen für junge Familien in Ohlsdorf investiert. Bürgermeisterin Ines Mirlacher (SP) sagte, die BH habe nach einer rechtlichen Prüfung die Rodung genehmigt. Für Ohlsdorf seien Arbeitsplätze wichtig.