Oberösterreichs Straßen in "schlechtem Zustand"

LINZ. 6000 Kilometer Landesstraßen fallen in die Zuständigkeit der oberösterreichischen Straßenmeistereien. "Davon sind bereits 1500 Kilometer mit einer schlechten oder sehr schlechten Deckschicht instand zu setzen. Die Tendenz ist steigend", sagt Friedrich Pammer, Direktor des Landesrechnungshofes. Bereits vor sechs Jahren hatte der Landesrechnungshof in einer Prüfung den schlechten Zustand von Oberösterreichs Straßen kritisiert. Die zur Substanzerhaltung nötigen Budgetmittel seien aber seitdem nicht ausreichend zur Verfügung gestellt worden, heißt es in der aktuellen Initiativprüfung.

Zudem sei sowohl die Anzahl der Straßenmeistereien als auch der Personalstand in den vergangenen Jahren verringert worden. Gab es im Jahr 1984 noch 45 Straßenmeistereien in Oberösterreich, wurden diese nach Organisationsprojekten bis 2005 auf 31 reduziert. "Wie sich nun zeigt, besteht dringender Handlungsbedarf", sagt Pammer.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) reagierte gestern auf die Kritik und kündigte an, "zusätzliche Finanzmittel für die erforderlichen Maßnahmen" zur Verfügung zu stellen.

Ländlicher Raum werde gestärkt

Darüber hinaus werde der ländliche Raum gestärkt, indem Gemeinden zielgerichtete Unterstützungsleistungen bekommen, um das Wegenetz "qualitätsbewusst" zu erhalten.