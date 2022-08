Oberösterreichs Seen bleiben randvoll

Wo noch im Vorjahr die Windsurfer über den Neusiedler See sausten, schimmert jetzt die heiße Luft über dem trockenen, sandigen Seegrund. Fische, die in dem bis zu 30 Grad warmen Wasser verendet sind, werden an den Ufern von Europas größtem abflusslosen See angeschwemmt. Einige Gemeinden pumpen Schlamm ab, um zumindest einen Hauch des alten Badeidylls wiederherzustellen.