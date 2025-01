Neuzugang: Hochbedrohte Krokodilmolche aus Vietnam im Zoo Schmiding

Damit setzt der Zoo einen weiteren wichtigen Schritt im Artenschutz. "Mit ihrem Einzug setzen wir unser Engagement im Rahmen der 'Vietnamazing'-Kampagne, die auf den Schutz der hochbedrohten Arten in Vietnam aufmerksam macht, fort", berichtete Zoodirektor Andreas Artmann in einer Presseaussendung am Montag.

Der vietnamesische Krokodilmolch (Tylototriton vietnamensis) ist auf bewaldete Gebiete angewiesen. Die Zerstörung des Lebensraums durch Rodung für Landwirtschaft und Bergbau bedroht das Überleben der Art ebenso wie der Heimtierhandel oder die Sammlung der Tiere für traditionelle Medizin. Seit 2016 gelang es dank intensiver Erhaltungszuchtmaßnahmen, die Art von "stark gefährdet" wieder auf "gefährdet" herabzustufen. Der Aquazoo wird aktiv an der Erhaltungszucht der Krokodilmolche mitwirken, um die Bestände dieser bedrohten Art langfristig zu sichern, und die Wiederauswilderung zu unterstützen.

Auch Vietnamesische Riesenschnecke zieht ein

Auch die Vietnamesische Riesenschnecke wird in den kommenden Monaten im Aquazoo einziehen. Das größte terrestrische Weichtier in Südostasien spielt eine essenzielle Rolle im Ökosystem Asiens. Als Detritivore (Organismus, der sich von toten oder verwesenden Pflanzen oder Tieren ernährt), fressen diese Schnecken große Mengen an Laubstreu und beschleunigen damit den Nährstoffkreislauf in den tropischen Wäldern.

