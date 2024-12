1,70 Meter groß und ab sofort zu besichtigen: Giraffenbaby im Zoo Schmiding geboren

Die Geburt fand in den frühen Morgenstunden statt und verlief vollkommen komplikationslos, teilte der Zoo am Montag mit. Als Tierpflegerin Daniela Eder am Sonntag gegen 7 Uhr früh den Giraffenstall betrat, erblickte sie bereits das Jungtier. Auch die Nachgeburt war bereits abgestoßen. Mutter und Jungtier seien wohlauf.

Das 1,70 Meter "kleine" Giraffenbaby zeigte sich sofort sehr lebendig und hat bereits innerhalb der ersten beiden Lebensstunden fleißig getrunken – ein wichtiger Schritt für eine gesunde Entwicklung. Schon nach kurzer Zeit suchte das Jungtier instinktiv nach der Milch seiner Mutter. Beginnend zwischen den Vorderbeinen suchte es entlang des Bauches von Sara weiter bis es schließlich bei der Zitze ankommt, um dort die wichtige erste Kolostralmilch zu trinken. Diese rasche Entwicklung ist typisch für Giraffen, da in freier Wildbahn das schnelle Verlassen des Geburtsortes lebensnotwendig sein kann.

Im Video ist zu sehen, wie das Giraffenbaby bei Mama Sara trinkt:

Das Giraffenbaby wird die nächsten Tage noch im warmen Innenstall mit seiner Mama verbringen, um dann mit den anderen vier Herdenmitgliedern vorsichtig Kontakt aufzunehmen. Zoobesucher haben ab sofort die Möglichkeit, das Kalb und die Mutter im Giraffenstall zu besuchen. "Wir sind glücklich diesen freudigen Anlass mit unseren Besuchern zu teilen“, so Tierpflegerin Daniela Eder.





