Neuromed-Campus: Neubau in Linz feiert 20. Geburtstag

Der Neuromed-Campus in der Landeshauptstadt

Es war das einstige größte Hochbauprojekt Oberösterreichs, nun feierte der Neubau der damaligen Landesnervenklinik Wagner-Jauregg am nunmehrigen Neuromed-Campus (NMC) Linz sein 20-jähriges Bestehen.

Anlässlich dieses Jahrestages zogen die Verantwortlichen am Dienstag Bilanz: Insgesamt 558 Betten sowie 128 ambulante Betreuungsplätze sind im Neuromed-Campus untergebracht. Rund 2100 Beschäftigte sind in dem Komplex für etwa 13.100 stationäre sowie 37.500 ambulante Patienten im Einsatz.

"In eine moderne Spitalslandschaft muss laufend investiert werden, um den Menschen in Oberösterreich die bestmöglichen medizinischen Angebote und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Spitälern gute Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen", sagte Gesundheitsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) bei dem Medientermin.

Seit der Eröffnung des Neubaus wurden weitere Innovationen etabliert: 2009 etwa wurde eine damals österreichweit einzigartige interdisziplinäre neurochirurgisch-neurologische Akutnachsorge geschaffen. Vier Jahre später übersiedelte das Department für Psychosomatik vom Standort Enns retour an den NMC und stelle damit eine Versorgung der Patienten im Zentralraum sicher, hieß es.

Am heutigen Neuromed-Campus hätten zudem in den vergangenen 20 Jahren "viele außerordentliche medizinische Erfolge" erzielt werden können, sagte Franz Harnoncourt, Geschäftsführer des Kepler-Universitätsklinikums.

