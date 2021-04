Neuer großer Corona-Cluster in Oberösterreich

Der Bus mit insgesamt 34 Wochenarbeitern aus dem Kosovo kam laut einem Medienbericht am 3. April in Oberösterreich an. Die Arbeiter verteilten sich danach auf verschiedene Betriebe im ganzen Bundesland und sorgten so für eine große Verbreitung des Coronavirus, denn mehrere Personen in dem Bus dürften infiziert gewesen sein.

Auf die Spur kamen die Behörden erst durch das Contact-Tracing, nachdem die ersten Fälle und Zusammenhänge offensichtlich wurden. 18 der 34 Insassen wurden mittlerweile positiv getestet. Fünf Bezirke (Eferding, Grieskirchen, Ried, Linz und Linz-Land) sollen betroffen sein. Außerdem gibt es in sieben Betrieben und fünf Schulen Fälle, die man dem Cluster zuordnen kann.

