Nazi-Waffenhandel: Alle sechs Verdächtige bleiben weiter in Untersuchungshaft

Rund zwei Wochen sind seit Bekanntwerden der großen Waffenfunde bei Razzien in der Rocker- und Naziszene – vor allem im Innviertel – vergangen. Hunderte Gewehre, Faustfeuerwaffen, Waffenteile, aus denen man 500 Pistolen hätten fertigen können, Kriegsgerät, Granatwerfer, Maschinenpistolen und noch mehr wurden bei den 13 Hausdurchsuchungen gefunden. Wie berichtet, laufen Ermittlungen gegen Mitglieder des Motorradklubs Bandidos. Sechs Tatverdächtige sitzen in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft. Gegen sie wird unter anderem wegen des Besitzes von Kriegsmaterial und Vergehen nach dem Waffengesetzt, Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinne sowie Suchtmitteldelikten ermittelt. Ein Teil der Männer ist einschlägig vorbestraft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Unter den Verdächtigen ist auch ein ehemaliges Führungsmitglied des Neonazi-Netzwerks Objekt 21, das seinen Sitz in Desselbrunn, Bezirk Vöcklabruck, hat.

Wie die OÖN recherchierten, fanden am Dienstag in Ried die Haftprüfungsverhandlungen gegen die sechs Inhaftierten statt. Die Bestätigung kam von Alois Ebner, dem Leiter und Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried: „Bei den mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppe Bandidos wurden sämtliche Untersuchungshaften in Beisein ihrer Rechtsanwälte für ein weiteres Monat verlängert. Einer der Verdächtigen hat dagegen Beschwerde erhoben, diese wird jetzt zeitnahe vom Oberlandesgericht Linz behandelt. Die anderen haben kein Rechtsmittel eingelegt.“ In einem Monat werden die rechtlichen Voraussetzungen für eine erneute Verlängerung der U-Haft erneut geprüft. Begründet sei die Verlängerung mit einer „Tat-Wiederholungsgefahr“ worden, so Ebner auf OÖN-Anfrage.

