Nächtlicher Lärm am Bindermichl: Linzer stach auf Albaner ein

Nicht nur in Ansfelden und in Schärding kam es am Wochenende zu schweren Messerangriffen, auch in Linz gab es eine Attacke, bei der ein 26-jähriger Albaner schwer verletzt wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Lesen Sie auch: Schwere Schnittwunden im Gesicht - Messerstiche auf Raststation Ansfelden

Passiert ist der Vorfall in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnhaussiedlung im Bereich Stadlerstraße am Bindermichl. Draußen vor dem Haus standen mehrere Personen, darunter das spätere Opfer, sie dürften ziemlich laut gewesen sein.

Ein Anrainer, ein 30-jähriger Österreicher forderte die Ruhestörer vom Fenster aus auf, den Lärm endlich einzustellen. Doch weil dies nichts brachte, soll der Mann ein Küchenmesser genommen haben und damit nach draußen gegangen sein.

Dort kam es vor dem Gebäude zu einem Streit, der eskalierte. Es kam zu einem Handgemenge, infolge dessen der 30-Jährige auf den 26-Jährigen eingestochen haben soll.

Täter ließ sich widerstandslos festnehmen

Als die Polizei gegen 1.45 Uhr zur Stelle war, war der mutmaßliche Täter schon wieder in seiner Wohnung, dort ließ er sich von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe "SIG" widerstandslos festnehmen. Der Albaner wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kontrahent wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

Um den Sachverhalt genau klären zu können, ist die Kripo auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können: 059133 40 3333.

