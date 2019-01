Trauer um einen visionären Forscher

Mit Siegfried Bauer ist ein ungewöhnlicher und ungewöhnlich erfolgreicher Forscher und Lehrer der Johannes Kepler Universität Linz und ein besonderer Mensch nach langer Krankheit leider viel zu früh von uns gegangen.

Siegfried Bauer galt als einer der besten Lehrer an der JKU. Bild: JKU

Große Neugier und eine ganz eigene Sicht auf alles, was um ihn herum geschah, ein unbändiger Wille, aus jeder Erfahrung etwas zu lernen, Grundvertrauen in seine persönliche Umgebung und in seine eigene Begabung sowie eine gesunde Skepsis gegenüber sogenannten Autoritäten und etabliertem Buchwissen schienen ihm in die Wiege gelegt worden zu sein. Unvergesslich sind auch sein großartiger Sinn für einen oft eigenwilligen, aber nie verletzenden Humor und sein Spaß am Denken in ungewöhnlichen Bahnen und am Finden von überzeugenden und funktionierenden Problemlösungen.

"Mit dem Ableben von Professor Siegfried Bauer hat die JKU einen ihrer visionärsten Forscher und besten Lehrer verloren. Sein wissenschaftliches Oeuvre hat die Physik und die Ingenieurwissenschaften rund um den Globus stark beeinflusst. Wir verneigen uns mit großem Respekt und großer Dankbarkeit vor der Lebensleistung von Professor Bauer. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden", sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas. In den mehr als 20 Jahren seiner Linzer Zeit hat Bauer, verheirateter Vater zweier Kinder, mit seinem Team einen ganz eigenen Stil in Forschung und Lehre entwickelt – eine Arbeitsweise, die unkonventionelle Sichtweisen spielerisch einbezieht, die das zeitweilige Scheitern einkalkuliert und für den Lernprozess nutzt und die sich immer auf die Menschen und ihr enges Zusammenwirken einstellt.

Zahlreiche Auszeichnungen

Die ungewöhnliche Herangehensweise und der tiefe Einblick in die wesentlichen physikalischen Grundlagen haben Siegfried Bauer und seiner Gruppe zahlreiche Veröffentlichungen und Auszeichnungen gebracht, so zum Beispiel den hochdotierten Advanced Investigator Grant des European Research Council (2011), das renommierte Fellowship des Institute of Electrical and Electronics Engineers (2016) und der Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (2018).

Seine Familie und Freunde, die internationale Wissenschaftler-Gemeinschaft, die Universität Linz, seine Kolleginnen und Kollegen, seine Studierenden, Schüler und viele andere werden Siegfried Bauer sehr vermissen, aber auch stets als besonderen Menschen und als inspirierenden, fördernden und humorvollen Zeitgenossen in Erinnerung behalten. Sein Leben und sein Werk werden in und durch uns noch lange weiterwirken.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema