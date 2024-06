Nachhilfekurse: AK warnt vor Gratis-Angeboten im Internet

Ferienzeit ist Nachhilfezeit: In den Sommerferien bereiten sich viele Schülerinnen und Schüler mit Intensivkursen auf eine Nachprüfung oder den Start ins neue Schuljahr vor. Bei der Wahl des Nachhilfeangebots lohnt sich ein Vergleich: Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich stellte bei einer aktuellen Erhebung Preisunterschiede von 114 Prozent (in der Kleingruppe) und 211 Prozent (in Einzelunterricht) fest.

Der Preis pro Stunde im Einzelunterricht liege zwischen 18 und 56 Euro, während sich der Unterricht in der Kleingruppe auf 12,44 und 29,88 Euro pro Stunde belaufe. Im Schnitt seien die Unterrichtseinheiten damit zwei bzw. drei Prozent teurer als noch im Vorjahr. Basis für den Vergleich der AK bildete ein 3-wöchiger Ferienkurs zur Vorbereitung auf die Nachprüfung. Die Dauer einer Unterrichtseinheit variierte je nach Anbieter zwischen 45, 50 oder 60 Minuten, deshalb wurden alle Preise auf 60 Minuten umgerechnet.

Vorsicht bei Gratis-Online-Nachhilfe

Besondere Achtsamkeit sei bei Online-Lernangeboten geboten: Diese würden oft mit Gratiseinheiten werben, sich im Nachhinein aber als kostenpflichtige Abos herausstellen. Die AK warnt deshalb: "Hände weg von Gratis-Online-Nachhilfe. Aus vermeintlichen Schnäppchen werden teure Abo-Fallen". Die Konsumentenschützer raten dazu, sich die Informationen auf der Website gut durchzulesen, bevor man persönliche Daten angibt. Nach Vertragsabschluss müsse man alle relevanten Vertragsinhalte und eine Widerrufsbelehrung per Mail erhalten. Diese sollte jedenfalls kontrolliert und alle Unterlagen aufbewahrt werden.

Günstige Lernferien bei den Volkshochschulen

In Eferding, Kirchdorf, Perg, Schärding und Steyr werden in den letzten beiden Ferienwochen für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe (Mittelschule bzw. Gymnasium) günstige Kurse in verschiedenen Gegenständen (v.a. Englisch, Mathematik) sowie Kurse zum Übertritt von der Volksschule in eine höhere Schule angeboten.

Im Wissensturm können Schülerinnen und Schüler von Pflichtschulen im Stadtgebiet von Linz in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch durch eine Förderung der Stadt kostenlos Kurse besuchen. Alle Kurse der VHS OÖ finden Sie auf der Website der VHS OÖ.

150 Euro Förderung für Nachhilfe

Schülerinnen und Schüler im Pflichtschulalter erhalten vom Land Oberösterreich einen Gutschein für bestimmte Nachhilfeinstitute. Die Antragsstellung kann direkt von den Eltern oder seitens der Schule online durchgeführt werden.

