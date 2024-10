Nach Unfall am Mondseeberg: E-Auto entzündete sich immer wieder

Um 23:37 Uhr wurden die Feuerwehren Tiefgraben, Guggenberg und Hof bei Mondsee alarmiert. Einsatzgrund war ein brennendes Elektroauto auf dem Mondseeberg. "Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Fahrzeugbrand handelte. Vor dem Brandausbruch war das Fahrzeug schwer verunfallt“, berichtet Einsatzleiter Johannes Schwaighofer von der Feuerwehr Tiefgraben.

Der Audi dürfte aus noch unbekannter Ursache gegen die Leitschiene geprallt sein. Die Leitschiene wurde dabei an mehreren Stellen aus der Verankerung gerissen. Zwei große Bäume am Fahrbahnrand verhinderten, dass das Fahrzeug über einen Hang abstürzte. Wie durch ein Wunder wurde bei dem schweren Unfall niemand verletzt. Als die Einsatzkräfte bei der Unfallstelle eintrafen, befanden sich keine Personen mehr im Auto.

E-Auto entzündete sich immer wieder

Die Feuerwehrleute starteten einen Löschangriff mit Wasser und Schaum. Nach dem ersten Löschangriff war nur mehr wenig Rauch zu sehen. Plötzlich zündete das E-Auto im Akkubereich jedoch wieder durch und brannte erneut. Immer wieder kam es zu einer Entzündung des Fahrzeugs, weshalb gegen Mitternacht der Quarantänecontainer der Feuerwehr Vöcklabruck hinzugeholt wurde. Mit weiteren Löschangriffen konnten die Flammen eingedämmt und weitere Reaktionen im Akkubereich gestoppt werden.

Überwachung in Quarantänecontainer

Ein Abschleppunternehmen barg das zwischen Leitschiene und Bäumen eingeklemmte und am Abgrund hängende Unfallauto mit einem Kran. Danach wurde der Audi auf einem nahegelegenen Parkplatz in den Quarantänecontainer gehoben. Darin messen Sensoren, ob es zu einem erneuten Brandausbruch kommt. Sollte dies der Fall sein, setzt die Technik des Containers einen Notruf an die Landeswarnzentrale nach Linz ab und die Feuerwehren aus Tiefgraben würden erneut alarmiert werden.

Die 52 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz Unterach konnten nach rund dreieinhalb Stunden wieder einrücken.

