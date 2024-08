Nach Gewitter 90 Feuerwehreinsätze im Zentralraum

Ein Gewitter, das sich am Sonntagabend gegen 16.30 Uhr über dem Linzer Zentralraum entlud, bescherte den Feuerwehren viel Arbeit. Bis 19 Uhr mussten sie rund 90 Mal ausrücken. Besonders betroffen waren die Gemeinden Ansfelden, Traun und Pasching. Dort mussten dutzende überflutete Keller ausgepumpt werden. Die von der Geo-Sphere Austria gemessenen Regenmengen waren bemerkenswert. So fielen zum Beispiel in Hörsching zwischen 16 und 17 Uhr mehr als 48 Liter Regen pro Quadratmeter.



In Nettingsdorf in Ansfelden mussten kurz vor 19 Uhr sechs Feuerwehren zu einem Schadstoffeinsatz ausrücken: Dort wurde auf der Krems nahe der Papierfabrik Schaum entdeckt. Worum es sich bei dem weißen Schaum handelte, war bis zum späten Abend unklar. „Wir wissen derzeit weder, um welche Substanz es sich handelt, noch wer der Verursacher ist“, sagte Martin Etzelstorfer, Einsatzleiter der Wasserrechtsbehörde, den OÖNachrichten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper