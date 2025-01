Nach einer kurzen Kaltfront bis zu 10 Grad am Montag

Raufreif am Neujahrstag in Sierning

Der morgige Donnerstag beginnt trocken und mit der bekannten Mischung: erst Nebel, dann etwas Sonne. Im Lauf des Tages kommt aber Bewegung in die Wetterlage, wie Christian Ortner, Meteorologe der Geosphere, erklärt: „Es wird zunehmend bewölkt, bevor am Abend eine Kaltfront von Nordwesten her im Mühlviertel und im Innviertel ankommt.“

Bevor es richtig kalt wird, könnten mancherorts noch Regenschauer durchziehen. Die Folge: Glatteisgefahr vor allem im Zentralraum und im Hausruck. Die Höchsttemperaturen liegen bei drei bis neun Grad. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Freitag und es wird windig. Große Schneemengen sind aber nicht zu erwarten, sagt Ortner: „Ein paar Zentimeter im Mühlviertel und in den Höhenlagen werden sich ausgehen.“

Der Freitag selbst wird wieder trocken, aber auch deutlich kühler als zuletzt. Die Frühwerte liegen bei minus sieben bis minus ein Grad, die Höchsttemperaturen bei minus einem bis drei Grad. Ähnlich geht es am Samstag weiter, kein Regen, kein Schnee und nach einer frostigen Nacht Temperaturen um die Null Grad.

Ab Sonntag dreht sich die Wetterlage erneut und eine Warmfront kommt nach Oberösterreich. Im Gebirge wird es leicht föhnig. „An diesem Tag ist am Nachmittag eher mit Regen zu rechnen“, sagt Ortner. Damit steigt zum Abend hin auch wieder die Glatteisgefahr. Am Montag, dem Dreikönigstag, wird es deutlich zu warm für die Jahreszeit: „Dieser Tag sticht heraus. Wir rechnen mit zehn Grad Plus und Föhn im Gebirge.“ Der Feiertag bleibt weitgehend trocken.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Eidenberger Leiterin Online/Digitale Medien und Oberösterreich/Regional Barbara Eidenberger