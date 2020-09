Mühlviertler von Klapperschlange gebissen

Der Mann besaß zwei Exemplare dieser Art, ohne sie bei der Bezirkshauptmannschaft zu melden. Auch sein Vater, in dessen Haus er seit Kurzem wohnt, wusste nichts von den ungewöhnlichen Haustieren in seinem Keller. Am Dienstagabend dürfte der 26-Jährige beim Kunststoffbehältnis, indem die Schlangen aufbewahrt waren, hantiert haben. Eine der beiden biss ihn dabei in die linke Hand.

Er verständigte selbstständig die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde er ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern eingeliefert. Der Sachverhalt wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung angezeigt.