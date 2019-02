Zum Frauentag mit dem AMS ins Kino

GREIN. Neue Wege in der Kontaktaufnahme beschreitet das AMS Perg anlässlich des internationalen Frauentags.

Christa Hochgatterer und ihr AMS-Team laden zum Frauen-Kinotag. Bild: AMS

Sprechstunden zu fix vereinbarten Terminen, vielleicht den einen oder anderen Info-Abend. Diese Formen der Kundenbetreuung sind dem Arbeitsmarktservice Perg zu eindimensional. Deswegen nahmen AMS-Leiterin Christa Hochgatterer und ihr Team den internationalen Frauentag am 8. März zum Anlasse, einmal einen anderen Weg zu versuchen. An diesem Tag werden AMS-Kundinnen zu einer Fahrt ins Kino nach Grein eingeladen, wo der Film „Die göttliche Ordnung“ gezeigt wird. Dieser Film thematisiert auf unterhaltsame Art und Weise den Kampf um das Frauenwahlrecht in der Schweiz, das bei den Eidgenossen erst nach einer umstrittenen Volksabstimmung im Jahr 1971 eingeführt wurde.

Zusätzlich informiert das AMS an diesem Abend über das aktuelle Frauenprogramm sowie Schulungs-, Kurs- und Förderangebote. Die Teilnahme an der Kinovorführung ist kostenlos, Anmeldungen sind jedoch erforderlich unter 0810 810 500 oder ams.perg@ams.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema