Zuhause Speisen wie im Brauhaus

Auch auf die Brauhaus-Küche müssen die Mühlviertler während des Lockdowns nicht verzichten, wie ein Blick auf die OÖN-Plattform "Wirtshaus to go" verrät. Brauhaus-Wirt Helmut Satzinger: "Bei uns funktioniert das recht gut. Man bestellt, bezahlt vorher und holt sich sein Essen an der Abholstation ab."

Natürlich sei momentan das Gansl der Renner. Die Vorbestellungen für das Wochenende laufen gut. Es gibt zusätzlich auch eine kleine Karte. An Wochentagen sind es vor allem die Menüs, die gerne abgeholt werden.

In Sachen Gansl hat man sich im Brauhaus auch etwas Besonderes einfallen lassen. Die Gänse gibt es sous-vide-gegart zum Mitnehmen. Zuhause braucht man sie nur noch fertigzugaren. Auch Soße und Beilagen bekommt man für Zuhause. Auf diese Art gibt es übrigens auch die Brauhaus-Stelze. Ein frisch Gezapftes, wie es sich für ein Brauhaus geziemen würde, gibt es freilich in der momentanen Situation nicht. "Natürlich gibt es aber alle Freistädter Flaschenbiere zum Mitnehmen", sagt Satzinger.

Infos: freistaedter-bier.at/brauhaus oder Tel. 07942 / 72772

