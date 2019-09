Darüber waren sich bei der gestrigen Eröffnung alle einig. Vier neue Geschäfte ergänzen das Einkaufsangebot in Stadtplatznähe: Der Drogeriemarkt Müller nimmt 1250 Quadratmeter im neuen Gebäude ein. Außerdem sind ein TEDi-Markt, Pearle Optik und NKD im neuen Geschäfts- und Dienstleistungszentrum eingezogen. Im ersten Obergeschoß des Neubaus findet man das neue Büro der Allianz Versicherung, die Arztpraxis von Thomas und Nicole Beyer, das Kosmetikstudio Elfriede Martha, das Architekturbüro Mastaplan, die Physiotherapeuten des TOM Therapiezentrums Oberes Mühlviertel, die Rechtsanwälte HMTP mit Manuel Krenn und Georg Tusek, Versicherungsagent Herbert Simader und die Massagepraxis von Gerald Mayrhofer. Auch die ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle ist von den Räumlichkeiten im Pflegerhof in das neue Gebäude übersiedelt.

Alleine die luxuriös ausgelegten Penthousewohnungen seien noch nicht vergeben. Diese sollen nun zu erstklassigen Büroräumen umgewandelt werden. Teil des Projektes sind auch 65 Tiefgaragen-Parkplätze, die für Mieter und Mitarbeiter zur Verfügung stehen. "Uns war es ein großes Anliegen, in der Innenstadt einen Impuls zu schaffen", sagte Raiffeisen-Direktor Ludwig Kapfer. Generaldirektor Heinrich Schaller drückte es so aus: "Wir sind von den Regionen heraus stark geworden und wollen in der Region selbst wieder solche Zeichen setzen. Das ist in unserer Raiffeisen-DNA so vorgesehen. Das RCR Rohrbach wird ein Vorzeigeprojekt im gesamten Raiffeisen-Sektor werden."