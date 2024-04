Wo sich Elektronik und Kunst die Hand reichen

Wenn in der Produktion des Elektronikspezialisten Technosert in Wartberg Leiterplatten in atemberaubender Geschwindigkeit mit mikroskopisch kleinen Bauteilen bestückt werden, ist höchste Präzision gefragt. Sozusagen als Ausgleich zur hochspezifischen Fertigung wartet der Standort seit kurzem mit Kunstwerken auf, die ebenso besonders sind wie die Hightech-Baugruppen. Es sind Arbeiten, die in der Lebenshilfe-Kunstwerkstätte Gmunden entstanden sind.

Zur offiziellen Übergabe der Bilder kam vergangene Woche eine Abordnung der Kunstwerkstätte mit Leiterin Petra Kodym, Sylvia Vorwagner sowie den Künstlern Franz Krummholz, Andreas Krötzl und Sophie Beisskammer nach Wartberg. Geschäftsführer Hermann Schübl erzählte den versammelten Gästen, darunter Bürgermeister Dietmar Stegfellner, wie ihn eine Einladung in die Kunstwerkstätte auf den Geschmack gebracht hat: "Ich war so beeindruckt von den Arbeiten, dass ich mir gedacht habe, das wäre doch eine willkommene Bereicherung für unseren neu errichteten Bürotrakt in Wartberg." Das Ergebnis ist ein ebenso bunter wie kreativer Mix an Arbeiten, die nicht nur einen künstlerischen, sondern auch einen sozialen Mehrwert haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner