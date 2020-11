Wirtshaus in "St. Ura" sucht neue Wirtsleute

Zwar haben sie gerade geschlossen, dennoch gäbe es noch drei Wirtshäuser in der Gemeinde St. Ulrich. Damit das auch so bleibt, ist man nun auf der Suche nach einem neuen Betreiber, der das "Wirtshaus St. Ura" im Ortszentrum weiterführt. Seit 17 Jahren ist sie mit Herz und Seele die Wirtin im Wirtshaus St. Ura, doch im August 2021 wechselt sie in den wohlverdienten Ruhestand. Die St. Ulricher können es sich jetzt schon kaum vorstellen, wie es sein wird ohne die legendäre Sulz, das hausgemachte Beuscherl oder die weitum bekannten kalten Buffets der Gastgeberin. Nicht zu vergessen, dass die Schüler der Volksschule täglich von ihr mit bestem Essen verköstigt werden.

"In immer mehr Orten verabschiedet sich der Wirt und mit ihm die Geselligkeit. Daher wird ab Sommer 2021 ein neuer Betreiber gesucht", verkündet die Gemeinde. Die ehemalige Schlosstaverne der Schallenberger ist nämlich seit 2013 im Eigentum der Gemeinde St. Ulrich. Neben der Gaststube für rund 50 Personen gibt es auch ein kleineres Stüberl, das für Feiern bestens gerüstet ist. Der im Innenhof gelegene Gastgarten bietet Ruhe und Erholung.

Informationen am Gemeindeamt unter Tel. 07282 / 62 13 oder gemeindeamt@st-ulrich.ooe.gv.at