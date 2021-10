Wintersport Arena Liebenau rüstet kräftig auf

Ein Kran ragt über jene Baustelle, auf der aktuell an einem neuen Infrastrukturgebäude für den Skilift in Liebenau gearbeitet wird. Vor wenigen Tagen konnte hier die Dachgleiche für jenen Neubau gefeiert werden, der künftig Dreh- und Angelpunkt für das Wintersportvergnügen in der Wintersport Arena Liebenau sein wird.

Nach den Plänen des Architekturbüros Sonos aus Königswiesen wird dieses Gebäude auf einer Grundfläche von 650 Quadratmetern einen Gastronomiebetrieb mit 70 Sitzplätzen, einen Skiverleih, eine Skischule sowie Toiletten, Umkleidekabinen und Duschmöglichkeiten für die Skifahrer und Langläufer bieten, die in Liebenau das Wintersportvergnügen genießen. Wenige Meter entfernt wird auch das Kassenhäuschen für den Liftbetrieb neu gebaut. 1,6 Millionen Euro soll das Bauprojekt kosten. Für ein Drittel muss der Verein Wintersport Arena aufkommen, der Rest wird mit Förderungen des Landes Oberösterreich und der Gemeinde Liebenau finanziert.

Der Rohbau für das neue Gebäude beim Parkplatz steht bereits. Bild: lebe

"Für den Verein ist diese Investition eine enorme Herausforderung. Es wartet noch viel Arbeit auf uns", sagt der Geschäftsführer der Wintersport Arena Liebenau, Andreas Hennerbichler junior. Im Herbst kommenden Jahres soll das Bauvorhaben abgeschlossen sein. Seit dem Spatenstich heuer im Juli wurde der Rohbau errichtet. In den kommenden Tagen sollen noch die Attika und neue Fenster hinzukommen.

"Drei Wochen bleiben uns noch für die Arbeit auf der Baustelle. Dann verlagern wir die Arbeit wieder auf die Piste", sagt Hennerbichler. Sobald es kalt genug ist, wird mit der Beschneiung und Präparierung des Hangs sowie der angrenzenden Langlaufloipen begonnen.