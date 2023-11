Weihnachten im Herzen, Soul in der Stimme

Hans Peter Gratz und sein Ensemble sowie die bekannte Jazz-, Soul- und Gospelsängerin Stella Jones werden an diesem Abend weihnachtliche Evergreens von "All I Want for Christmas" oder "Santa Claus Is Coming to Town" bis hin zu traditionellen Melodien wie "Süßer die Glocken nie klingen" und "Leise rieselt der Schnee" anstimmen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es in allen Raiffeisenbanken sowie online bei Ö-Ticket.

