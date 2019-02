"Was ist los mit uns Afghanen? Ich finde, darüber muss man reden"

SANKT GEORGEN AN DER GUSEN. Mojibullah Satari (20) möchte das schlechte Image seiner Landsleute etwas gerade rücken.

Mojibullah Satari kam als unbegleiteter Minderjähriger nach Österreich. Bild: (lebe)

Vor dreieinhalb Jahren flüchtete Mojibullah Satari aus Kabul nach Österreich. Die Negativ-Schlagzeilen über Asylwerber aus Afghanistan nahm der 20-Jährige zum Anlass, um mit den OÖN über seine Sicht der Dinge zu sprechen.

In Österreich lebende Afghanen gelten als Problemgruppe unter den Asylwerbern. Was löst das bei Ihnen aus?

Die Welt glaubt, dass Afghanistan eine gewaltbetonte, frauenfeindliche, bildungsarme Gesellschaft ist. Dieses Bild habe ich erst hier in Österreich kennengelernt und das tut weh. Natürlich gibt es schlechte Sachen. Dafür schäme ich mich auch. Aber gab es nicht auch Straftaten in Österreich, bevor Afghanen hier gelebt haben? Ich will nicht, dass die Österreicher glauben, die meisten Afghanen seien so. Es ist eine Minderheit.

Haben Sie eine Erklärung für diese Zwischenfälle?

Hauptursache ist sicher der Krieg, der unser Land seit 40 Jahren in Geiselhaft hat. Auch im Vorjahr wurden fast 4000 Zivilisten getötet, darunter 1000 Kinder. Das hat die UNO vor wenigen Tagen berichtet. Diese Gewalt jeden Tag zu erfahren, setzt sich im Kopf fest. Wenn Krieg ist, kann sich die Wirtschaft nicht entwickeln, die Menschen sind arm, haben Angst, keine Perspektive. Dadurch kommt es zu Gewalt in der Familie, die Kriminalität steigt. Nur wer das selbst erlebt hat, kann es auch verstehen. Wenn jemand fragt "Was ist los mit uns Afghanen?", bin ich der Meinung, man muss darüber reden, bevor man jemanden verurteilt.

Was können Sie über Ihre Kindheit in Kabul erzählen?

Ich habe fünf Brüder, das Essen zuhause war immer wenig, weil mein Vater nicht genug nach Hause bringen konnte. Das hatte Streit zwischen den Eltern zur Folge. Ich bin zwar zur Schule gegangen, musste aber ab dem zehnten Lebensjahr auch arbeiten. Ich habe auf der Straße Getränke verkauft. Heimgekommen bin ich so gegen zehn Uhr abends. Da war ich immer sehr müde, hatte Kopfschmerzen vom vielen Staub und den Autoabgasen. Daher konnte ich daheim wenig lernen. Das habe ich hier in Österreich nachgeholt.

Wie könnte diese Situation verbessert werden?

Die Welt müsste aufhören, Soldaten und Waffen nach Afghanistan zu schicken. Stattdessen sollte Europa einen wirtschaftlichen Aufbau in Gang bringen, damit auch die Korruption eingedämmt wird. Ohne Schmiergeld ist es nämlich unmöglich, einen Job zu bekommen, sogar wenn man eine gute Ausbildung hat.

In Österreich werden derzeit so gut wie alle Asylansuchen von Afghanen abgelehnt. Auch bei Ihnen?

Leider ist das so. Mein Antrag auf Asyl wurde in erster Instanz abgelehnt. Derzeit zerplatzen viele Hoffnungen auf ein besseres Leben in Sicherheit und mit einer Chance auf Zukunft. Das hätte ich bei meiner Ankunft hier nicht erwartet. Damals glaubte ich, alles wird gut. Heute sehe ich, dass nichts gut ist. Dreieinhalb Jahre wurde ich zum Nichtstun gezwungen. Ich finde, das ist respektlos. Das "Willkommen" von damals ist zu einem "Geh weg" geworden. Viele von uns, die vor drei Jahren in dieses Land gekommen sind, möchten etwas leisten und damit zur Entwicklung Österreichs beitragen. Ich jedenfalls würde das gerne tun. Aber diese Chance wird mir wohl nicht zugestanden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema