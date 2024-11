Von der Medizin-Informatik bis zur Sport-Matura

Viel zu entdecken gibt es morgen an den höheren Schulen in Perg

Gemeinsame Sache machen am Freitag, 29. November, die höheren Schulen des Schulzentrums sowie die Polytechnische Schule in Perg. Ab 13.30 Uhr laden BORG, HAK, HLW und HTL zu einem Tag der offenen Tür – die HTL tut dies zudem auch am Donnerstag von 13 bis 17 Uhr.

Die Schulen am Campus können heuer mit besonders vielen Neuigkeiten aufwarten: An der HTL gibt es die neuen Schwerpunkte "Medizin-Informatik", "Game Development", und "User-Experience Design". Das BORG stellt die neu organisierte Zweigstruktur mit Humanbiologie, Instrumentalmusik, Kunst & Medien und Sport mit vier Spezialdisziplinen vor. Die HAK ermöglicht neuerdings das "kleine Latinum" als Teil der Talentförderung für die weiterführende Universitätsausbildung und die HLW präsentiert sich mit neuer Website, neuem Logo sowie einem frisch gedrehten Imagefilm. HTL-Schulleiter Michael Buchberger: "Wir freuen uns, unseren künftigen Schülerinnen und Schülern das breit gefächerte Bildungsangebot des Campus Perg zu präsentieren. Da ist sicher für jede und jeden etwas Passendes dabei."

