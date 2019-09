Viel Edelmetall für Perger Schützen

Überragender Akteur bei der in Gosau ausgetragenen Meisterschaft war Harald Schimböck (Gilde Aisthofen), der über 30 Meter sowohl im Stehend- und Kniend-Bewerb als auch in der Kombination nicht zu schlagen war. Über die 14-Meter-Distanz erzielte er mit 148 von 150 möglichen Ringen ebenfalls Tagesbestwert. Bei seinem ersten Antreten in der Senioren-Klasse eroberte Martin Spindlberger zwei Goldene. Mario Prinz gewann die Juniorenklasse.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.