Vermummte Täter wollten Bankomat in St. Stefan stehlen

ST. STEFAN AM WALDE. Ein unbekanntes Trio versuchte in der Nacht auf Samstag, einen Bankomaten aus der Bank in St. Stefan am Walde (Bezirk Rohrbach) zu stehlen.

Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, waren die Täter vermummt und in Jogginghosen und Sportschuhen bekleidet.

Gegen 3.45 Uhr verschafften sie sich Zutritt in das Bankfoyer, in dem sie die Eingangsschiebetüre ausgehängt haben. Mit zwei Brecheisen wollten sie dann den Bankomaten aufbrechen, was den drei Unbekannten allerdings misslang. Sie suchten daher um 3.52 Uhr das Weite, eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise unter der Nummer 059133 403388.

