Teurer Spaß: Anrufer (56) aus dem Mühlviertel foppte Polizei-Notruf

In offenbar betrunkenem Zustand dürfte der 56-Jährige aus dem Bezirk Freistadt es sehr lustig gefunden haben - die Rechnung, die er dafür bekommen wird, wird allerdings vermutlich für Ernüchterung sorgen: Donnerstag am frühen Nachmittag, gegen 13.45 Uhr, meldete sich der Mann unter falschem Namen beim Polizei-Notruf. Er hätte eine Nachricht eines Bekannten bekommen - dieser wolle Suizid begehen, erzählte der Mühlviertler den Beamten in der Leitzentrale.

Mehr aus dem Mühlviertel: Das bringt das Baustellenjahr 2024 im Mühlviertel

Eine Polizeistreife rückte aus, um das Schlimmste zu verhindern - aber an der vom Anrufer angegebenen Adresse wurde er nicht angetroffen. Bei einem weiteren Telefonat wurde die Sachlage nicht klarer: Der 56-Jährige gab verschiedene Namen und verschiedene Aufenthaltsorte an. Um dann den Polizisten zu sagen, dass jetzt doch niemand mehr zu ihm zu kommen brauche, es sei schon alles in Ordnung.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuburger: Die Lehren aus der Vergangenheit

Nach einer deutlichen Ansage der Leitzentrale, dass sein Verhalten strafbar sei, rückte der Mühlviertler schließlich seinen richtigen Namen und seine Adresse raus - und gab zu, dass er sich nur einen Spaß erlauben habe wollen.

Der 56-Jährige wird angezeigt, außerdem ist die Polizei gerade dabei, die Kosten für mehrere Beamte und die Einsatzzeit auszurechnen. Billig werden dürfte der Spaß jedenfalls nicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.