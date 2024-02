Neuburger: Die Lehren aus der Vergangenheit

„Ein Produkt, eine Marke, ein Name. Das hat auch Charme für unsere vegetarische Schiene“, sagten Thomas und Hermann Neuburger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Mit den vegetarischen Kräuterseitling-Produkten – vom Würstel bis zum Schnitzel – hatte das Mühlviertler Unternehmen Neuburger, das in erster Linie für seinen Leberkäse auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, keinen Markterfolg erzielt. Die Produktlinie wurde wie berichtet trotz einer sehr großen Investition in Hallen, Forschung und Produktion eingestellt.

Kräuterseitlinge für Fleischersatzprodukte bei Neuburger Bild: www.wernerharrer.com

Aus Kräuterseitlingen

Doch vor genau einem Jahr lancierten Hermann und Junior Thomas Neuburger ein fleischloses „Fungi Pad“ unter der neuen Marke „Hermann.Bio“ – ein einziges Produkt wie bei der Fleisch-Marke Neuburger seit 1986. Der Pilz-Brätling besteht zu 55 Prozent aus Kräuterseitlingen und wird ohne künstlichen Inhaltsstoffe schonend verarbeitet. „Möglicherweise waren wir mit dem ersten Hermann zu früh dran“, sagen die Neuburgers. Die vielen Produktvarianten seien bei den Konsumenten eben damals nicht so angekommen. Dann kam außerdem Corona, weswegen der deutsche Handel, für den die 50 -Millionen-Euro-Investition auf 25.000 Quadratmetern in erster Linie getätigt wurde, absprang. Damit war aber die Grundlage für die Investitionsentscheidung weggebrochen.

1 Jahr Hermann.Bio



Nach einem Jahr von „Hermann.Bio“ zieht das Unternehmen nun Bilanz: Ein Produkt sei wesentlich rationaler herstellbar als viele, wodurch man es mit den Pilz-Scheiben ins mittlere Preissegment (150 Gramm für 3,99 Euro) geschafft habe. „Hermann.fleischlos“ war im obersten Segment angesiedelt, den Konsumenten waren die fleischlosen Artikel vielfach zu teuer.

Noch immer wird die Veggie-Schiene vom Leberkäse quersubventioniert. Wie lange noch? „Dazu geben wir keine Prognosen mehr ab, es kann aber schnell gehen, da wir in Deutschland extrem gute Resonanz haben“, so Geschäftsführer Thomas Neuburger. Der Umsatz mit der vegetarischen Linie bewege sich im einstelligen Bereich der Gesamterlöse. Das Unternehmen hat keine Bilanzen hinterlegt und gibt auch keine Auskunft über Geschäftszahlen. 2023 sei der Umsatz über der Inflation gewachsen, auch 2024 werde es weiter aufwärts gehen.

Wachstumssubstrate und frische Austernpilze

Die Nachfrage in der Fleischlos-Schiene könnte also schnell anspringen, ist man optimistisch, regional sei man bei Edeka und Rewe in Deutschland bereits gelistet. „Wir sind sehr flexibel.“ Mit dem 6-wochen-Zyklus der Pilze sei das kein Problem.

Am Donnerstag gab das Unternehmen eine Kooperation mit dem Wiener Szene-Kochsalon Wrenkh bekannt. Dieser habe mit dem Fungi Pad von Hermann.Bio vier Frühlingsrezepte kreiert. Es werden auch Kochkurse dazu angeboten.



Um insgesamt am Standort in Ulrichsberg eine „interessante Auslastung“ der Gebäude zu erreichen, produziert man auch Wachstumssubstrate für andere Pilzzüchter im In- und Ausland und züchtet darüberhinaus auch Frischpilze. Im Herbst sollen Austernpilze aus Ulrichsberg flächendeckend in jeder Supermarkt-Kette in Österreich erhältlich sein.

Bei Neuburger und Hermann.Bio arbeiten rund 90 Beschäftigte, 20 rein für die vegetarische Schiene.

