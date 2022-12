Strategie unter Zeitdruck: Mühlviertler bei Schach-WM

Weiß gegen Schwarz auf 64 Feldern. Seit seiner Volksschulzeit ist Jakob Postlmayer fasziniert vom Schachspiel. Mittlerweile hat es der 20-jährige Mühlviertler bis an die Spitze des österreichischen Schachsports geschafft. Im Juni dieses Jahres lieferte er die Schachsensation des Jahres: Bei der Schnellschachstaatsmeisterschaft in der Plus City sicherte er sich überlegen den Titel des Staatsmeisters.