Storchenpaar in Saxen beim Liebesspiel ertappt

Fleißig am Nachwuchs gearbeitet wird derzeit im Storchennest im Ortszentrum von Saxen. Nachdem bereits Anfang des Monats ein Storchenmännchen aus dem Winterquartier in den Strudengau zurückgekehrt war und den angestammten Brutplatz auf dem Dach der Volksschule auf Vordermann gebracht hatte, gesellte sich am Donnerstag vergangener Woche noch ein Weibchen dazu.

Die beiden dürften sich auf Anhieb sympathisch gewesen sein: Robert Gattringer, Storchenbeauftragter und Mitarbeiter bei der Naturschutzbund Regionalgruppe Machland Nord, konnte die beiden Weißstörche am Wochenende bereits bei der Kopulation beobachten. „ Ich bin guter Dinge, dass es somit in Saxen bald wieder Storchen-Nachwuchs gibt“, so Gattringer. Geht alles gut, könnten in etwa einem Monat die Jungstörche aus den gebrüteten Eiern schlüpfen.

Vier Horste im Mühlviertel

Neben Saxen gibt es auch Storchenhorste auf dem Dach der ehemaligen Molkerei Bad Leonfelden sowie in Grein und Haslach.

Im vergangenen Jahr sind in Oberösterreich acht Jungstörche flügge geworden.

