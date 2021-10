Spontan-Impfen bei sechs Ärzten im nördlichsten Teil des Bezirkes Rohrbach

Die sechs Hausärzte im nördlichsten Teil des Bezirkes Rohrbach ermöglichen wohnortnahe Impfung – ganz ohne Anmeldung.

Die Kassenärzte von Klaffer (Rebhandl), Ulrichsberg (Gabriel), Julbach (Dolecek), Kollerschlag (Leitner), Peilstein (Wistrela/Löcker) und Sarleinsbach (Pürmair/Simon-Furtmüller) wollen die Anzahl der geimpften Personen in ihrem Sprengel erhöhen. "Diese und die nächsten Wellen sind die der Ungeimpften", meinen die Ärzte und Ärztinnen einhellig: "Neun von zehn intensivpflichtigen Corona-Patienten haben keinen vollständigen Impfschutz. Die Impfung kann die meisten Covid-19-Erkrankungen verhindern oder zumindest deutlich abmildern. Auch wird die Übertragung des Virus deutlich reduziert." Was die Sicherheit der Impfstoffe betrifft, hegen sie keine Zweifel: "Der Impfstoff ist hunderte Millionen Mal angewandt worden und hat definitiv keinen Einfluss auf – zum Beispiel – die Fruchtbarkeit", um nur einen der zahlreichen Impfmythen zu erwähnen. "Wir sind aber gerne bereit, in einem persönlichen Gespräch die eine oder andere Sorge offen zu besprechen."

Geimpft wird in den jeweiligen Ordinationen zu angeschlagenen Zeiten, es werden die Impfstoffe von Pfizer und J & J verwendet. Es ist keine Anmeldung in den Ordinationen notwendig, Impfpass und E-card sind aber bitte mitzunehmen. Jede dritte Woche findet in einer der Gemeinden "Impfung ohne Anmeldung" statt.