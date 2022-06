"Seltsamer Gegenstand" war eine scharfe Granate

Der Mann ging in Niederwaldkirchen (Bez. Rohrbach) kurz nach 16 Uhr spazieren, entlang des Pesenbachs. Dabei entdeckte er im Wasser einen "für ihn seltsamen" Gegenstand. Er stieg in das Bachbett und hob ihn heraus, ehe er bemerkte, dass es sich um eine Granate oder einen Munitionsteil handelte. Der Mann legte den Gegenstand vorsichtig am Uferbereich ab und verständigte den Polizeinotruf. Der Bereich wurde von der Polizei großräumig abgesperrt, die Granate vom Entminungsdienst geborgen und zur Vernichtung mitgenommen. Danach wurde der gesperrte Bereich wieder frei gegeben.