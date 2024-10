Sparmarkt in Helfenberg ist insolvent

Der Spar-Markt in Helfenberg ist erneut in Turbulenzen. Der Betreiber hat Insolvenz angemeldet. Das löst in der Gemeinde ungeliebte Erinnerungen hervor. Wie es am Standort weitergeht, ist noch ungewiss. Momentan führt der Masseverwalter die Geschäfte. .

Spar-Pressesprecherin Anna-Sophie Jetschgo bestätigt, dass derzeit der Masseverwalter die Geschäfte führt und der Markt deshalb nach wie vor geöffnetist. "Wann der Markt geschlossen wird, obliegt dem Masseverwalter. Seitens Spar sind wir sehr darum bemüht, einen Nachfolger zu finden."

Schmerzliche Erinnerungen

Vor einer großen Herausforderung sieht sich Helfenbergs Bürgermeister Josef Hintenberger: "Nachdem es uns auch 2019 bereits getroffen hat und wir etwa sieben Monate ohne Lebensmittelgeschäft auskommen mussten, kommen die alten, sehr schmerzlichen Gefühle wieder hoch. Es trifft uns sehr, da das Thema Nahversorgung ein Kernthema einer Gemeindeinfrastruktur ist. Gott sei Dank haben wir ein tolles Gasthaus und wieder eine super Bäckerei am Ortsplatz, die aber auch nicht alles auffangen und ersetzen können." Die Gemeinde Helfenberg werde sich selbstverständlich einbringen und sich bemühen, wieder eine Versorgung auf die Beine zu stellen. "Es wird abermals eine große Herausforderung werden", sagt Hintenberger

