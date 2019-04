Spargel, Salat und Radieschen: Frühe Ernte bei Gemüsebauern im Machland

NAARN IM MACHLAND. Der milde Frühling bringt auf den Gemüsefeldern schon die ersten Salatköpfe zur Reife.

Während Hobbygärtner noch ihre frisch gesetzten Salatpflanzen umhätscheln, rücken die Gemüsebauern im Machland bereits zur Ernte aus. "Wir sind in der Saison etwa zehn Tage vorne", schildert Reinhard Derntl aus Naarn. Noch kommt sein frischer Häuptelsalat aus dem Folientunnel, aber für nächste Woche erwartet er die ersten Freiland-Salate.

Bereits diese Woche hat die Ernte des Naarner Spargels begonnen. Seit Derntl vor fünf Jahren damit begonnen hat, auf einer Fläche von einem halben Hektar den "König des Gemüses" im Machland zu kultivieren, hat das Interesse am Spargel aus Naarn kontinuierlich zugenommen. Interessantes Detail: War früher vor allem der weiße Spargel begehrt, greifen immer mehr Kunden nach der grünen Variante. Ob es daran liegt, dass auf Derntls Feld ausschließlich grüner Spargel geerntet wird?

Den farblichen Kontrast zum Spargel bilden die Radieschen. Auch hier kann aufgrund des milden Winters wesentlich früher geerntet werden. Reinhard Derntl etwa hat seine Radieschen bereits im November in die Erde gegeben, über den Winter gut abgedeckt und kann daher schon jetzt zur Ernte schreiten. "Früher wäre das unmöglich gewesen, aber der Klimawandel schlägt voll durch. Wir merken das fast bei jeder Art von Gemüse."

Der Klimawandel ist es auch, der laut Derntl momentan im Großhandel die Erdäpfel zur Neige gehen lässt: "Die Hitze und die Trockenheit haben den Erdäpfeln in ganz Europa hart zugesetzt. Ich habe schon im Herbst meine Lieferungen an den Handel reduziert." Mit dem Ergebnis, dass es sowohl im Hofladen als auch bei den regionalen Partnern noch ausreichend Derntl-Erdäpfeln gibt.

Bio-Salat aus dem Machland

So wie bei Reinhard Derntl befindet sich auch Manuel Schickermüller am Gemüsehof Voggeneder schon voll im Ernte-Modus. Seit Saisonbeginn ist seine Ware, nach zwei Jahren Umstellzeit, nun zertifiziertes Bio-Gemüse. Auch hier sind es neben Radieschen vor allem die frischen Salate, die in den Naarner Hofladen sowie zum Marktstand am Perger Hauptplatz kommen. Insgesamt umfasst das Sortiment des Bio-Gemüsehofs 50 Arten in rund 130 Sorten. "Der Weg, unseren Gemüsehof biologisch zu bewirtschaften, ist unser Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise", sagt der Gemüsebauer. Die biologische Produktion von Frisch- und Feldgemüse sei eine komplexe, aber lohnende Wirtschaftsweise.

Als Mitglied der BioRegion Mühlviertel kann Schickermüller auf eine etablierte Marke sowie ein starkes Netzwerk an innovativen Partnern setzen, die gemeinsam die Regionalität im Mühlviertel stärken. Einer der ersten Besucher heuer beim "Voggeneder" war deshalb auch Klaus Bauernfeind, Obmann der BioRegion Mühlviertel: "Der besondere Geschmack unserer Mühlviertler Nahrungsmittel ist etwas, worauf wir stolz sind. Die Konsumenten können das durch den Besuch bei unseren Partnern und durch die Hallo Mühlviertel Box erleben."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema