Die Beratungsgespräche finden ab 20. Jänner nach telefonischer Voranmeldung (0676 / 8776 2316) statt. Sämtliche Angebote der Caritas im Bezirk Rohrbach, wie die Mobilen Pflegedienste, die Familienhilfe, die Servicestelle Pflegende Angehörige, die RegionalCaritas, das Betreubare Wohnen, das Mobile Hospiz und Palliative Care sowie die Sozialberatung sind nun an einem Standort vereint.

Wenn es nicht nach Plan verläuft

„Nicht immer verläuft im Leben alles nach Plan. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung – all das sind Situationen, in denen es schon mal sein kann, dass man nicht mehr weiterweiß und einem auch finanziell alles über den Kopf wächst. Hier sind wir von der Caritas-Sozialberatung da und versuchen, gemeinsam mit den Hilfesuchenden einen Weg aus der Krise zu finden“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Ilknur Düzler. Sie ist jeweils am 1. und 3. Donnerstag im Monat in Rohrbach für Anfragen und Beratung rund um finanzielle Notsituationen für Einwohner des Bezirkes Rohrbach nach telefonischer Voranmeldung erreichbar. „Wir haben ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme der Menschen und informieren über sämtliche sozialrechtliche Ansprüche. Auch die Beratung für Jungfamilien und Schwangere zählt zu unserem Aufgabengebiet.“

Notlagen überbrücken

Um die akute Notlage zu überbrücken, hilft die Caritas mit Gutscheinen für Lebensmittel und Bekleidung oder Zuschüssen zu Miet- oder Heizungskosten. Dazu bedarf es des Nachweises der Finanzsituation anhand von Unterlagen über Haushaltseinkommen und Ausgaben, die zur Beratung mitgebracht werden müssen. Die Übersiedelung nahmen Mathilde Mader, Regionalkoordinatorin der Caritas in Rohrbach, sowie Sozialberaterin Ilknur Düzler zum Anlass, sich bei Pfarrer Alfred Höfler zu bedanken, der den ehemaligen Standort im Pfarrheim der Caritas jahrelang kostenlos zur Verfügung stellte. „Die Kooperation mit der Pfarre war uns eine große Hilfe“, bedankten sich die Caritas-Mitarbeiterinnen. Die Hilfe der Caritas-Sozialberatung wird aus Spenden finanziert.

Kontakt: 0676 / 8776 2316 oder per E-Mail an: sozialberatung.rohrbach@caritas-ooe.at