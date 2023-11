Seit 70 Jahren verheiratet: "Unser Hochzeitszug bestand noch aus Pferdefuhrwerken"

Ein Ehejubiläum der besonderen Art feierten dieser Tage Margareta und Josef Walch mit ihrem 70. Hochzeitstag: die sogenannte "Gnadenhochzeit". Vier Kinder, sieben Enkel und zwölf Urenkel hat ihre Ehe hervorgebracht.

In bester geistiger Verfassung verbringen die beiden ihren Alltag gemeinsam mit drei weiteren Generationen auf dem Bauernhof Katzenschläger in Wörgersdorf. Sieben Jahrzehnte sind eine Zeitspanne, in der sich auch das Leben am Hof stark verändert hat. "Bei unserer Hochzeit am 27. Oktober 1953 gab es kaum Autos. Unser Hochzeitszug bestand noch hauptsächlich aus Pferdefuhrwerken", erzählte das Ehepaar seinen Gratulantinnen und Gratulanten.

Das Leben von Margareta und Josef Walch wurde geprägt von Fleiß und der Freude an der Landwirtschaft, die mittlerweile vom Enkelsohn mit dessen Familie geführt wird. Dass mit drei Urenkelkindern auch bereits eine vierte Generation das Haus bewohnt, freut die stolzen Urgroßeltern, die sich auch gesellschaftlich eingebracht haben: So war Margareta die erste Pregartner Ortsbäuerin, Josef von 1973 bis 1991 als Gemeindevorstand und Bauernbundobmann politisch tätig. Für seine Leistungen wurde er 1992 mit dem Ehrenring in Gold der Stadtgemeinde Pregarten ausgezeichnet.

