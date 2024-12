"Schutzengel als Beifahrer": Mühlviertler (20) überstand schweren Unfall nahezu unverletzt

"Der junge Mann hatte einen Schutzengel als Beifahrer", kommentiert die Polizei einen schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Mühlviertel, den ein 20-jähriger Mühlviertler mit leichten Verletzungen überstanden hat.

Der Mann aus dem Bezirk Perg hatte gegen 50:50 Uhr bei der Fahrt auf der Klamerstraße von Grein kommend die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Auf Höhe der Ortschaft Achatzberg rutsche der Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen die Böschung. Der Pkw überschlug sich und kam erst nach 62 Metern auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Lenker zog sich lediglich leichte Verletzungen zu, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Sein Vater brachte ihn vorsorglich in das Krankenhaus nach Amstetten. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Klam an.

