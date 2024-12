Sekundenschlaf: 71-Jährige überschlug sich in Gaflenz mit Pkw

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Gaflenz (Bezirk Steyr-Land) im Einsatz: Weil sie am Steuer kurz eingenickt war, hatte eine 71-jährige Einheimische gegen 17 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Auf Höhe der Ortschaft Pettendorf kam der Pkw von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Leitpflöcke und fuhr auf die Leitschiene auf, bevor er zur Seite kippte und auf dem Dach liegend noch 50 Meter weiter schlitterte. Mitten auf der Fahrbahn kam das schwer demolierte Fahrzeug zu Stillstand.

Die Pensionistin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, teilte die Polizei am Abend mit. Sie wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs gebracht. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Gaflenz und Lindau-Neudorf an.

Zu einem ähnlichen Unfall war es in den frühen Morgenstunden im Mühlviertel gekommen: Ein 20-Jähriger hatte sich mit seinem Pkw ebenfalls überschlagen. Auch er blieb bei dem schweren Unfall nahezu unversehrt.

