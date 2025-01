Schul-Olympics: Turnier der besten Volleyballteams

Die Bezirkssporthalle sowie die BORG-Turnhalle sind diese Woche Austragungsort für die "Schul-Olympics" im Volleyball. 170 Nachwuchsathletinnen und -athleten werden noch bis Donnerstag, die Bundesmeistertitel für Mädchen und Burschen unter sich ausspielen.

Bei der offiziellen Eröffnung der Bundesmeisterschaft am Montagabend in der Aula des BORG Perg wurden die Gruppen ausgelost. Vertreter Oberösterreichs sind bei den Mädchen das Landessieger-Team aus dem BORG Perg sowie bei den Burschen das Peuerbach-Gymnasium Linz als aktueller Landessieger sowie als Gastgeberteam ebenfalls das BORG Perg. "Unser Organisationsteam hat über Monate intensiv an der Vorbereitung dieses Turniers gearbeitet", sagte BORG-Direktor Wolfgang Hackner bei der Eröffnung. Oberösterreichs Schulsport-Referent Friedrich Scherrer wünschte den teilnehmenden Mannschaften nicht nur sportlichen Erfolg: "So ein Turnier schweißt zusammen. Davon werdet ihr noch beim 30-jährigen Maturajubiläum sprechen."

