Schatz Engineering engagiert sich für Integration und Diversität

Dem Motto "Spende statt Geschenke" folgte heuer die auf Anlagenplanung spezialisierte Schatz GmbH aus Naarn. Geschäftsführer Bernhard Schatz überreichte deshalb eine Weihnachtsspende in Höhe von 2000 Euro an die Lebenshilfe Oberösterreich. "Als Familienunternehmen ist es uns in dieser anspruchsvollen Zeit eine Herzensangelegenheit, Menschen mit Beeinträchtigung in unserer Region zu unterstützen", sagt Bernhard Schatz.

Das weitreichende Engagement von Schatz Engineering bleibt nicht unbeobachtet. So wurde die Firma heuer – wie berichtet - unter 47 anderen Betrieben aus ganz Österreich für die Goldene Securitas der WKO und AUVA nominiert. Die Schatz GmbH rangierte in der Kategorie "Vielfalt bringt Erfolg" unter den fünf besten Betrieben österreichweit und wurde für ihre Bemühungen im Bereich Integration mit Silber ausgezeichnet.

Bei Schatz arbeiten seit 2021 fünf internationale Mitarbeiter, die mit der Rot-Weiß-Rot Karte ins Land geholt wurden. Untern anderem aus dem Iran, Ägypten und Indien. Die neuen Kollegen wurden bei Behördengängen bis hin zur Wohnungssuche im täglichen Leben unterstützt. Firmenintern wurde die Kommunikation auf zweisprachig umgestellt und sämtliche Unterlagen auf Englisch übersetzt. Durch teamstärkende Maßnahmen und Aktivitäten sind die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile fest im Büro integriert.

