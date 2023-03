Drogenlenker (19) hatte Totschläger im Auto

Kriminalbeamte hatten den Probeführerscheinbesitzer in der Nacht auf Sonntag, gegen ein Uhr Früh, auf einem Parkplatz in St. Martin (Bezirk Rohrbach) kontrolliert. Dabei fanden die Polizisten eine verbotene Waffe im Fahrzeug des 19-Jährigen. Es handelte sich um eine Stahlrute, die sichergestellt wurde, berichtet die Polizei. Ein Drogentest bei dem jungen Lenker aus dem Bezirk Linz-Land schlug auf THC und Amphetamin an. Der Jugendliche verweigerte eine klinische Untersuchung. Den Probeführerschein ist er nun los.

