Saisonstart am Perger Wochenmarkt

Der Käse ist reif, der Speck gut abgehangen, die Wurst zubereitet, das Brot gebacken, das erste Gemüse geerntet und die Forellen filetiert: Ab sofort gibt es wieder jeden Freitagvormittag frische Lebensmittel direkt von regionalen Produzenten auf dem Hauptplatz in Perg.

Bis zum 20. Dezember, können die Marktbesucher ab sofort wieder jede Woche von 9 bis 13 Uhr regionale Produkte einkaufen. Diese kommen von Bauern und Produzenten aus dem Bezirk Perg und weiteren Anbietern aus Ober- und Niederösterreich. Gleich zum Start sind zehn Marktfahrer dabei und bieten ein abwechslungsreiches Sortiment für eine genussreiche Woche an. Natürlich gibt es auch wieder frische Brathendl von Hendl-Peter. Zwei wochen später, am 15. März, stoßt auch die Genussflotte Strondl mit Steckerlfischen und Seidlbar zum Markttreiben dazu.

Mehr Informationen zu den Marktteilnehmern und Schwerpunktthemen hat das Stadtmarketing auf www.stadtmarketing-perg.at/wochenmarkt zusammengefasst.

Diese Auswahl an Produkten bieten die Marktfahrer ab 1. März am Hauptplatz in Perg an:

Biohof Schmiedberger (Rechberg) Gemüse nach Saison, Dinkel Teigwaren, Ur-Dinkel-Produkte, Bio-Eier

Fam. Lindner-Pehböck (Pierbach) verschiesene Brote, Mehlspeisen, Frischkäse, eingelegtes Gemüse, Schafwurst, Marmeladen

"Hüftgold" Sandra Grabenschweiger (Allerheiligen) Verschiedene Kuchen, Torten und Kekse

Martinas Bachstube Martina Öhlinger (Allerheiligen) Bauernbrot, Gebäck, Speckstangerl

Bio-Ziegenhof Kastner (Baumgartenberg) Hart- und Weichkäse, Topfen und Aufstriche von der Ziegenmilch

Käsehütte Stix (Maria Taferl) Viele Hart- und Weichkäsesorten, Mohnzelten, Fleisch- und Wurstspezialitäten

Der Speckmeister (Münzbach) Vielfältige Speck- und Wurstspezialitäten

Perle di Calabria (Wels) Reichhaltiges Spezialitätenangebot von Produzenten aus Kalabrien

Hofladen Walderer (Pabneukirchen) Forellen im Ganzen oder als Filet, roh oder geräuchert, Fischpfanne mit Gemüse, Milchprodukte vom Milchhof Auer im Sommerhaus

Hendl-Peter (Wels) Brathendl, Pommes frites, Erdäpfelsalat

Ab 15.03. Die Genussflotte – Fritz Strondl (Perg) Steckerlfisch, Getränke

