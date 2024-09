Rund um die Pilzvielfalt

Bayerisch Eisenstein. Bereits zum vierten Mal findet heuer die Ausstellung "Woizerl, Dobernigl und Hodersau – Pilze ohne Grenzen" in der Arberlandhalle in Bayerisch Eisenstein statt – und zwar am Wochenende vom 7. bis 8. September. In den vergangenen Jahren wurden jeweils über 200 Pilzarten aus der Region frisch gesammelt und ausgestellt. Dabei werden nicht nur die häufigsten Speise- und Giftpilze des Böhmerwaldes gezeigt und von Pilzexperten der Deutschen Gesellschaft für Mykologie erklärt, auch ein buntes Rahmenprogramm ist geboten. Beispielsweise können Besucher ihre selbst gesammelten Schwammerl mitbringen und sich vor Ort beraten lassen. Wollefärben mit Pilzen, Floristik, Kunst, Papierherstellung oder Geruchsküche bereichern das Programm. Informative Poster, Flyer und Pilzbücher runden die Veranstaltung ab. Die Pilzausstellung ist am Samstag, 7. September, von 11 bis 17 Uhr geöffnet und am Sonntag, 8. September, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

