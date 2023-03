Rotes Kreuz blickt auf ein bewegtes Jahr zurück

Schon im Kindergarten kommen die Kleinsten mit dem Roten Kreuz in Kontakt. (RKUU)

URFAHR-Umgebung. Dass Corona 2022 noch eine fixe Größe sein würde, damit hat man beim Roten Kreuz in Urfahr-Umgebung gerechnet. Die Zusatzaufgaben durch den Ukraine-Krieg kamen aber überraschend, wie Bezirksstellenleiter Paul Gruber, Bezirksgeschäftsleiter Peter Haslinger und Silke Pachinger, Mitglied des Bezirksrettungskommandos, im Jahresrückblick resümierten.

„Anfang 2022 hatten wir das Gefühl, den Umgang mit Corona gelernt zu haben, und dass schön langsam wieder Alltag einkehrt“, berichtet Gruber, „doch dann kam der 24. Februar 2022. Menschen auf der Flucht, Energiekrise und die Folgen der Teuerungen hatten unmittelbare Auswirkungen auf unsere Einsatzbereiche. Innerhalb kürzester Zeit wurde in Hellmonsödt ein Notquartier auf die Beine gestellt zur Versorgung und Betreuung für ein paar Tage. Die insgesamt 75 Schutzsuchenden konnten hier Kraft tanken, von hier aus in ein längerfristiges Quartier übersiedeln oder die Weiterfahrt antreten.“

Sozialmärkte boomen

Die Anzahl der Einkaufsberechtigungen in den Rotkreuz-Märkten ist aufgrund dessen, aber auch aufgrund der angespannten finanziellen Situation mancher Menschen sukzessive gestiegen und hat sich im Vergleich zum Jänner 2022 mehr als verdoppelt.

Die Nachfrage nach Erste-Hilfe-Kursen war 2022 enorm. Besonders Auffrischungskurse sind sehr gefragt. Beeindruckend ist auch die Anzahl der „Essen auf Rädern“-Portionen: 80.049 Mahlzeiten wurden den 539 Klientinnen und Klienten zugestellt.

Für das Jugendrotkreuz war das Jahr 2022 ein regelrechtes Aufbruchsjahr nach der Zwangspause. In den Gruppenstunden wurde wieder miteinander gebastelt, gelacht und Erste Hilfe geübt.

222.646 ehrenamtliche Stunden

„Egal ob Berufliche, Freiwillige, Zivildiener oder Berufsfindungspraktikantinnen – alle sind mit Engagement, Know-how und Herzblut bei der Sache“, berichtet Bezirksgeschäftsleiter Haslinger. „222.646 freiwillig geleistete Stunden sind dokumentiert, aber ich weiß, dass es noch viel mehr sind. Jede Menge Aufgaben werden einfach erledigt, ohne sie zu erfassen.“ Nur deshalb können die vielen Tätigkeitsbereiche aufrechterhalten werden: Rettungsdienst, Notarztdienst, Testungen, Impfungen, Katastrophenhilfe, Mobile Pflege und Betreuung, Hausärztlicher Notdienst, Essen auf Rädern, Rotkreuz-Märkte, Besuchsdienst, Tagesbetreuungszentrum, Erste-Hilfe-Kurse, Aus- und Fortbildungen, Rufhilfe, Blutspendedienst, Krisenintervention, ROKO-Besuche in den Kindergärten, Leseförderung und Jugendrotkreuz-Aktivitäten.

Gut gefüllter Terminplan

Der Terminplan ist schon gut gefüllt. Zehn Wahlen stehen am Programm, die Wahl des Bezirksstellenausschusses und neun Ortsstellenausschuss-Wahlen. Die Ortsstelle Walding feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen und organisiert gemeinsam mit der Rotkreuz-Akademie den Österreichischen Sanitätshilfebewerb. JRK-Bewerbe und das Landes-Jugendrotkreuz-Lager sind ebenfalls schon fixiert, und die Ortsstelle Kirchschlag eröffnet am 1. Juli den Anbau des Tagesbetreuungszentrums und einer zusätzlichen Garage. Das Jugendrotkreuz des Bezirkes, Ortsstellenleiter Othmar Weber und sein Team aus Altenberg sammeln wieder Fahrräder für Burkina Faso, am Samstag, 15. April, von 8 bis 12 Uhr bei allen Dienststellen im Bezirk.

