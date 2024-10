Rohrbacher Innenstadt will sich neu definieren

ROHRBACH-BERG. Noch trägt die Rohrbacher Innenstadt die Narben der umfassenden Bauarbeiten der vergangenen Jahre. Eine Neugestaltung steht im Raum. Dies sei eine "Einmal-im-Leben-Chance", das Zentrum nicht nur baulich, sondern auch emotional neu zu definieren. Der Verein der Innenstadt-Kaufleute hat sich zur Unterstützung den Markenexperten Michael Brandtner ins Boot geholt. Er ist nicht nur ein Fachmann in Sachen Markenpositionierung, sondern kennt auch die Entwicklung der Rohrbacher Innenstadt zeit seines Lebens bestens.

Erste Einkaufsmeile im Bezirk

Geht es nach den Kaufleuten, sollte sich Rohrbach als erste Einkaufsmeile im Bezirk neu erfinden. Als Versorgungsmittelpunkt ist Rohrbach-Berg immer schon ein Regionalzentrum. Eine breite Palette von Fachgeschäften und persönlichen Dienstleistungen, verschiedene Lebensmittelgroßmärkte und Konsumationsbetriebe ziehen die Menschen in die Einkaufsstadt, und meistens wird auch die Fahrt zu einer Behörde gleichzeitig mit einem Einkauf verbunden. Das erweiterte Einzugsgebiet vergrößert den Kundenkreis, wodurch wiederum neue, spezialisierte Handelsbetriebe nach Rohrbach kommen und bestehende Geschäfte erweitert werden.

Zwar sei Rohrbach immer noch ein zentrales Einkaufszentrum im Bezirk, allerdings gelte nicht mehr zwingend das Ortszentrum auch als Einkaufsmeile. Diese habe sich in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zum Ortsrand verlagert. Gleichzeitig habe es auch eine Verlagerung des Einkaufsschwerpunkts im Ort selbst gegeben. Früher sei es wirklich im Zentrum rund um die Dreifaltigkeitssäule gewesen, jetzt gehe es immer mehr in Richtung Linzer- und Hanriederstraße. Deshalb gibt es Bemühungen der Innenstadt-Kaufleute, den Begriff des Zentrums greifbarer zu machen. Mit der geplanten Neugestaltung könne man auch "Rohrbach Zentrum" neu definieren. Das Zentrum müsse man als "Ort und Einheit" neu sichtbar machen. Außerdem müsse es auch verbal neu definiert werden, um nicht nur den Bereich rund um den oberen Stadtplatz im Blickfeld zu haben. Ziel sei, das Zentrum so attraktiv zu machen, dass Frequenz gewonnen werde und keinesfalls verloren ginge.

Potenzial vorhanden

"Jede und jeder, der heute und morgen durch die Stadt und damit durch das Zentrum fährt, sollte unbedingt immer mitbekommen, dass Rohrbach-Berg im Zentrum viel zu bieten hat. Das heißt aber auch: Man sollte sehr vorsichtig sein, dass man den Durchzugsverkehr nicht verliert", schreibt Brandtner in seiner Präsentation für die Kaufleute. In den nächsten Monaten soll so ein neuer Auftritt des Stadtkerns entstehen, um sich als "schönste Einkaufsstraße der Region" zu positionieren.

Man müsse dabei die Vorteile eines Einkaufszentrums im Auge haben. Dieses könne eben nicht nur unter einem gemeinsamen Dach funktionieren, sondern könne auch ein Straßenzug sein. Wünschenswert sei neben der Berücksichtigung der Kaufleute-Interessen auch ein funktionierendes Leerstandsmanagement.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper