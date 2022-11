Raubversuch: Jugendliche prügelten ihr Opfer krankenhausreif

Die Polizei in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) sucht nach zwei jungen Männern, die nahe der Ortschaft Lacken auf einen 31-Jährigen losgegangen sind. Die Burschen sprachen ihr Opfer gegen 00:15 Uhr an und forderten Geld sowie seine Kreditkarte und den Pin. Als der Mann verneinte, schlugen die Jugendlichen auf ihn. Die Rangelei verlagerte sich in eine Wiese, wo der 31-Jährige zu Sturz kam. Selbst als er schon auf dem Boden lag, traten die Täter noch auf ihn ein.

Ein Anruf dürfte den 31-Jährigen vor noch schlimmeren Verletzungen bewahrt haben: Als sein Handy läutete ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Erst gegen 1:30 Uhr rief der Verletzte die Rettung, die ihn in das UKH nach Linz brachte.

Polizei bittet um Hinweise

In der Zwischenzeit wurde unweit des Tatortes die Selbstbedienungsbox eines Supermarktes aufgebrochen. Zwei Täter nahmen Waren aus den Regalen und packten sie in Einkaufstaschen, konsumierten Getränke und verwüsteten den Container. Ob es sich bei dem Einbruch um die selben Täter wie zuvor handelte, war noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Fahndung verlief vorerst negativ.

Die Polizei Ottensheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4337. Die beiden Burschen waren zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet und trugen eine schwarze bzw eine weiße Kappe.