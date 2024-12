Pfarr-Reform liegt nach Einsprüchen auf Eis

Das Dekanat Perg bereitet sich seit Herbst 2023 intensiv auf eine neue Pfarrstruktur vor. Aus den bestehenden Pfarren soll eine neue Großpfarre "Perg" mit 14 Pfarr-Teilgemeinden entstehen. Diese Reform hätte mit Jahreswechsel Rechtskraft erhalten sollen.

Nun musste das Vorhaben jedoch vorerst auf Eis gelegt werden. Nach Veröffentlichung der bischöflichen Dekrete zur Umsetzung der neuen Pfarrstruktur sind nämlich aus dem Dekanat sechs Schreiben von Privatpersonen bei Diözesanbischof Manfred Scheuer eingegangen: Dieser wird darin um die Rücknahme einiger Dekrete zur Auflösung der bisherigen Pfarren und deren Überführung in die neue, gemeinsame Pfarre gebeten.

Diesem Ansinnen hat der Bischof jedoch nicht entsprochen. Derzeit ist auch noch kein Einspruch dagegen eingelangt. Weil die Einspruchsfrist aber noch läuft, kann die formalrechtliche Gründung der Pfarre Perg nicht wie vorgesehen mit Jahreswechsel erfolgen. Sowohl die für Anfang Februar angesetzte offizielle Einsetzung des neuen Pfarrvorstands als auch das für September geplante Pfarr-Gründungsfest in Naarn wurden nach Diskussion im Dekanatsrat abgesagt, bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die für einen solchen Fall vorgesehenen diözesanen Übergangsbestimmungen würden es aber ermöglichen, den Umstellungsprozess organisatorisch, verwaltungstechnisch und inhaltlich fortzuführen, teilte der designierte Pfarrvorstand der "Pfarre in Gründung" am Donnerstag mit.

Seit der Startveranstaltung im September 2023 über diverse Klausuren und Informationstreffen bis hin zur Ausbildung der für die Leitung in allen 14 Pfarr-Teilgemeinden vorgesehenen Seelsorgeteams haben insgesamt an die 1000 Personen den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit in der neuen Pfarrstruktur gelegt. Zudem wurde ein gemeinsames Pastoralkonzept formuliert. Seit September arbeitet auch der designierte Pfarrvorstand, bestehend aus Pfarrer Konrad Hörmanseder, Pastoralvorstand Josef Froschauer und Verwaltungsvorstand Karl Kriechbaumer, für die neue gemeinsame Pfarre. Diese wird Perg heißen. Als offizielle Pfarrkirche hat der Dekanatsrat die Kirche in Naarn gewählt.

